Venez visiter le quartier de Foncillon, côté mer Samedi 14 octobre, 15h30 Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine de Royan 4.50 € enfant. 6.50 € adulte. Sur inscription. Rendez-vous à l’accueil du CIAP, rez-de-mer du Palais des Congrès, avenue des Congrès.

La partie littorale du quartier de Foncillon, peu évoquée en visite guidée, est intéressante à plus d’un titre.

Sa richesse, historique comme architecturale, permet de retracer l’évolution du « Haut Royan » depuis le début du XIXe siècle et d’évoquer des bâtiments emblématiques tels que la maison de santé Alfred Amiot.

Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine de Royan Avenue des Congrès, 17200 Royan Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 05 46 85 56 83. http://www.ville-royan.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 46 39 94 45 »}, {« type »: « email », « value »: « animation.patrimoine@mairie-royan.fr »}] Le Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine raconte l’évolution urbaine et architecturale de Royan, des origines à nos jours, en évoquant les temps forts de son développement.

Vous êtes invités à découvrir les différents espaces consacrés à la ville balnéaire et à l’histoire de la reconstruction, ainsi que de nombreuses maquettes et un intérieur des années 1950 reconstitué. Accessibilité tout public.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T15:30:00+02:00 – 2023-10-14T17:00:00+02:00

