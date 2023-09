Visites flash : Regards sur la reconstruction Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine de Royan Royan Catégories d’Évènement: Charente-Maritime

Rendez-vous à l’accueil du CIAP, rez-de-chaussée du Palais des Congrès, avenue des Congrès. Ces visites « flash » de 15 minutes proposent d’aborder des thématiques spécifiques relatives à la reconstruction de Royan à partir des supports pédagogiques du centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine. – À 10h : la reconstruction de Royan du point de vue des bâtisseurs.

– À 10h30 : la vie d’une famille pendant la reconstruction de Royan.

– À 11h : les autres villes reconstruites en France. Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine de Royan Avenue des Congrès, 17200 Royan Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 05 46 85 56 83. http://www.ville-royan.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 46 39 94 45 »}, {« type »: « email », « value »: « animation.patrimoine@mairie-royan.fr »}] Le Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine raconte l’évolution urbaine et architecturale de Royan, des origines à nos jours, en évoquant les temps forts de son développement. Vous êtes invités à découvrir les différents espaces consacrés à la ville balnéaire et à l’histoire de la reconstruction, ainsi que de nombreuses maquettes et un intérieur des années 1950 reconstitué. Accessibilité tout public. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

