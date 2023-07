Visite libre Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine Bourges, 16 septembre 2023, Bourges.

Visite libre 16 et 17 septembre Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine entrée libre par l’Office de tourisme

Le Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine de la Ville d’art et d’histoire de Bourges aborde l’histoire de Bourges et ses évolutions majeures, en introduction à votre visite de la ville.

Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine Place Simone-Veil 18000 Bourges Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire 02 48 57 81 46 https://www.facebook.com/BourgesVilleArtetHistoire Le centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine est ouvert depuis 1995. Il présente une lecture de la ville, de son urbanisme et de ses caractéristiques architecturales. Situé à l’arrière de l’office de tourisme.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:30:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

© Ville de Bourges