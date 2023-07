Visite libre Centre d’Interprétation de la Renaissance Anet Catégories d’Évènement: Anet

Eure-et-Loir Visite libre Centre d’Interprétation de la Renaissance Anet, 16 septembre 2023, Anet. Visite libre 16 et 17 septembre Centre d’Interprétation de la Renaissance 4€ / Personne La Renaissance à Tarif Unique ! Découvrez le CiR à travers nos dispositifs : Film 360°, jeux, salles immersives. Exceptionnellement, profitez du 3e étage et de sa vue panoramique sur le Château d’Anet. Centre d’Interprétation de la Renaissance 1 Place du Château, 28260 Anet Anet 28260 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 02 37 41 49 09 https://cir-anet.fr/ https://www.facebook.com/pages/category/Museum/CiR-Anet-Centre-dInterpr%C3%A9tation-de-la-Renaissance-109141017493841/;https://www.instagram.com/cir_anet/?hl=fr La Renaissance à 360 degrés ! En face du château d’Anet. Spectacle immersif, films d’animations, maquettes et jeux à manipuler. Un lieu de sortie pour les petits et les grands où découvrir cette page formidable de l’histoire de France. Parking Gratuit, accès PMR Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

