Tarn Conférence-Discussion autour de l’exposition « Castres Olympique : une histoire de territoire(s) » Centre d’interprétation de la civilisation des statues-menhirs Murat-sur-Vèbre, 16 septembre 2023, Murat-sur-Vèbre. Conférence-Discussion autour de l’exposition « Castres Olympique : une histoire de territoire(s) » Samedi 16 septembre, 14h30 Centre d’interprétation de la civilisation des statues-menhirs Gratuit. Entrée libre. Dans le cadre de l’exposition « Castres Olympique : une histoire de territoire(s) », Rodrigo Capo Ortega, parrain de l’événement, animera une conférence-discussion. Au programme : réaliser ses rêves par le sport, faire vivre ses ambitions et ses performances, construire son parcours de vie comme professionnel du sport… Tout ceci illustre par la magnifique carrière du joueur professionnel en plein cœur de l’exposition. Un moment privilégié à ne pas manquer. Centre d’interprétation de la civilisation des statues-menhirs 10 Rue de la salle des fêtes, 81320 Murat-sur-Vèbre Murat-sur-Vèbre 81320 Tarn Occitanie 05 32 11 09 45 http://www.tourisme-montsetlacsenhautlanguedoc.com Le centre d’interprétation de la civilisation des statues-menhirs de Murat-sur-Vèbre est un centre d’interprétation de la civilisation néolithique à l’origine des statues-menhirs exposées. Centre du village, place de la mairie. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

