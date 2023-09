Visite du musée et de la caserne des sapeurs pompiers Centre d’incendie et de secours de Fontainebleau Fontainebleau, 16 septembre 2023, Fontainebleau.

Visite du musée et de la caserne des sapeurs pompiers 16 et 17 septembre Centre d’incendie et de secours de Fontainebleau Entrée libre

P​out cette nouvelle édition, le centre d’incendie et de secours de fontainebleau ouvre ses portes pour vous faire découvrir l’univers des soldats du feu.

S​on musée situé au sous-sol (non accessible aux PMR), entièrement entretenu par des bénévoles, vous fera faire un bon dans le passé, sa collection s’étend de 1789 à nos jours.

A​u rez de chaussée (accessible aux PMR), vous pourrez voir des véhicules récents, des démonstrations de sortie de personnes bloquées dans sa voiture suite à un accident de la route, les bons gestes à adopter lors d’un feu de friteuse ou sur une bouteille de gaz. Mais aussi utiliser une vieille pompe à feu à bras comme au 19e siècle.

V​ous aurez aussi la possibilité de manger sur place grâce à la section de nos Jeunes Sapeurs Pompiers qui tiendra une petite restauration.

N​’hésitez pas à venir nous voir, émerveillement, émotions et découvertes assurés.

Centre d'incendie et de secours de Fontainebleau 2 place Orloff 77300 Fontainebleau Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France 01 60 74 63 60 https://www.facebook.com/sapeur.pompierftb.5 Accès facile par la route, le train et les bus. pas de parking dédié à l'évènement

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T09:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

Service communication des sapeurs pompiers de fontainebleau