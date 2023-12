Clarté et son image: un siècle de techniques photographiques Centre d’iconographie Genève Catégorie d’Évènement: Genève Clarté et son image: un siècle de techniques photographiques Centre d’iconographie Genève, 20 mars 2024, Genève. Clarté et son image: un siècle de techniques photographiques Mercredi 20 mars 2024, 18h00 Centre d’iconographie CHF 0.- Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-20T18:00:00+01:00 – 2024-03-20T19:30:00+01:00

Fin : 2024-03-20T18:00:00+01:00 – 2024-03-20T19:30:00+01:00 Profitez de cette visite au centre d’iconographie pour en apprendre plus, avec Eloi Contesse, conservateur à la Bibliothèque.

Inscription obligatoire sur notre site bge-geneve.ch Centre d’iconographie Passage de la Tour 2, 1205 Genève Genève 1205 +41 22 418 46 70 http://www.bge-geneve.ch [{« link »: « https://www.bge-geneve.ch/actualites/visites »}, {« link »: « http://bge-geneve.ch »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musees/centre-iconographie/ Bibliothèque de Genève Détails Catégorie d’Évènement: Genève Autres Code postal 1205 Lieu Centre d'iconographie Adresse Passage de la Tour 2, 1205 Genève Ville Genève Lieu Ville Centre d'iconographie Genève Latitude 46.195246 Longitude 6.146498 latitude longitude 46.195246;6.146498

Centre d'iconographie Genève https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/geneve/