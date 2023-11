Visite guidée pour seniors | Visite du centre d’iconographie de la Bibliothèque de Genève Centre d’iconographie Genève Catégorie d’Évènement: Genève Visite guidée pour seniors | Visite du centre d’iconographie de la Bibliothèque de Genève Centre d’iconographie Genève, 15 décembre 2023, Genève. Visite guidée pour seniors | Visite du centre d’iconographie de la Bibliothèque de Genève Vendredi 15 décembre, 10h00 Centre d’iconographie Gratuit, sur inscription dès le 1er novembre En compagnie d’Eloi Contesse, Conservateur en charge du Centre d’iconographie de la BGE

Vous aimeriez examiner les reconstitutions de l’Escalade ou découvrir les merveilleuses vues anciennes des fortifications de la Ville de Genève? Cette visite est pour vous!

Cette animation est proposée dans le cadre des activités semestrielles de Cité Seniors, nous vous invitons à consulter le programme pour plus d'activités adressées aux seniors, mais pas que!

Centre d'iconographie
Passage de la Tour 2, 1205 Genève
Genève 1205
+41 22 418 46 70
http://www.bge-geneve.ch
http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musees/centre-iconographie/

Centre d'iconographie
Passage de la Tour 2, 1205 Genève
Genève

