Jeu Résistance à Lyon Samedi 13 mai, 19h45 Centre d’histoire de la résistance et de la déportation Entrée libre

Venez jouer au musée ! En famille, entre amis ou avec d’autres visiteurs, le temps d’une partie du jeu de plateau coopératif Résistance à Lyon, prenez la tête d’un mouvement de Résistance, réalisez des missions et organisez des actions grâce aux ressources matérielles et financières fournies par Jean Moulin et Londres. Mais attention, la répression s’intensifie tour après tour, il vous faudra en équipe éviter l’arrestation et le démantèlement du réseau jusqu’à la Libération de la ville.

À partir de 19h45 (dernier début de partie à 22H45)

Durée : 1h

Aménagé dans l'ancienne École de santé militaire, à l'intérieur même des bâtiments où le chef de la Gestapo de Lyon, Klaus Barbie, a sévi, le CHRD est un lieu fort et symbolique au service de l'Histoire et de la Mémoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T19:45:00+02:00 – 2023-05-13T22:45:00+02:00

©CHRD