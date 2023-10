Cet évènement est passé Médiation Les élèves racontent le musée Centre d’histoire de la résistance et de la déportation Lyon Catégories d’Évènement: Lyon

Métropole de Lyon Médiation Les élèves racontent le musée Centre d’histoire de la résistance et de la déportation Lyon, 13 mai 2023, Lyon. Médiation Les élèves racontent le musée Samedi 13 mai, 19h45 Centre d’histoire de la résistance et de la déportation Entrée Libre, au fil du parcours permanent, à partir de 19H45. Apprentis médiateurs, jeunes filles et garçons du collège Bellecombe invitent le public à partager avec eux l’histoire d’un objet du parcours permanent. Masque à gaz, cartes et tickets de rationnement, journaux clandestins, matériel de parachutage, radios : cinq objets dont ils vous révèleront tous les secrets.

Au fil du parcours permanent, à partir de 19H45 Centre d’histoire de la résistance et de la déportation 14 avenue Berthelot, 69007 Lyon, Métropole de Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes Lyon 69007 La Mouche Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 04 78 72 23 11 http://www.chrd.lyon.fr Aménagé dans l’ancienne École de santé militaire, à l’intérieur même des bâtiments où le chef de la Gestapo de Lyon, Klaus Barbie, a sévi, le CHRD est un lieu fort et symbolique au service de l’Histoire et de la Mémoire. tram T2, station Centre Berthelot Métro ligne B, arrêt Jean Macé ou ligne A arrêt Perrache Voiture : parc Berthelot, rue de Marseille Velo’V : station Centre Berthelot (rue Pasteur – angle avenue Berthelot) Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

