Loire-Atlantique . Balade cycliste ouverte à tous Ces sorties sont encadrées par un ou plusieurs membres de l’ACB loisirs. Elles réunissent tous les adeptes souhaitenant effectuer une balade conviviale autour de Saint-Brevin, à allure modérée. Ouverte aux personnes de 12 à 99 ans (mineur accompagné obligatoirement d’un adulte)

Port du casque obligatoire, gilet fluo et gants recommandés. Vélos électriques autorisés. +33 6 24 42 30 02

