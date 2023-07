Bienvenue à Sportica Gravelines centre d’hébergement Sportica Gravelines Gravelines, 10 juillet 2023, Gravelines.

Bienvenue à Sportica Gravelines 10 et 14 juillet centre d’hébergement Sportica Gravelines 100€ pour les Outrelois et 200 € pour les extérieurs

.

Ce séjour se déroulera dans l’enceinte du sportica à gravelines. Les jeunes seront hébergés et répartis dans des chambres collectives allant de 2 à 5 personnes.Les repas seront pris principalement au self .

Des douches individuelles sont à disposition de chacun.

Nous disposons sur place d’une salle de sport , d’une piscine couverte et chauffée, d’u bowling d’un espace patinoire et d’une salle permettant nos activités d’art et nos veillées.

centre d’hébergement Sportica Gravelines 59820 Gravelines Gravelines 59820 Nord [{« type »: « phone », « value »: « 03.66.53.00.14 »}, {« type »: « email », « value »: « sparis-acm@ville-outreau.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-10T08:00:00+02:00 – 2023-07-10T08:30:00+02:00

2023-07-14T17:00:00+02:00 – 2023-07-14T17:30:00+02:00

sportica