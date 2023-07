Séjour Ados à Cassis Centre d’hébergement Roland Rigaud Cassis, 21 août 2023, Cassis.

Séjour Ados à Cassis 21 – 25 août Centre d’hébergement Roland Rigaud 20

Nous organisons un séjour à Cassis, près de Marseille, à destination de 21 jeunes âgés de 14 à 17 ans.

Afin de favoriser la rencontre, la sociabilité et la mixité, le séjour réunira des jeunes bordelais et des jeunes grignois. Une partie d’entre eux rencontre des problématiques de décrochage scolaire et de difficulté d’orientation professionnelle. Par conséquent, les matinées seront consacrées à des activités éducatives et d’accompagnement à l’orientation.

Les après-midis seront consacrées à des activités physiques et de plein air : randonnée, paddle, canoë-kayak. Nous tenons à ce que les jeunes découvrent de nouvelles, dans un environnement naturel qu’ils ne connaissent pas.

Le soir, nous organiserons des veillées et des débats sur des sujets de société qui concernent les jeunes, et dont ils choisiront le thème.

Centre d’hébergement Roland Rigaud Allée Paul Bérard Cassis 13260 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « m.lefevre@academieyounus.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-21T09:00:00+02:00 – 2023-08-21T23:59:00+02:00

2023-08-25T00:00:00+02:00 – 2023-08-25T19:00:00+02:00

nature sport