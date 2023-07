Séjour à Leucate Centre d’hébergement L’Albatros Leucate, 31 juillet 2023, Leucate.

Séjour à Leucate 31 juillet – 4 août Centre d’hébergement L’Albatros 425

Ce séjour permet une mixité des publics car il ouvre ses places pour des enfants âfés de 6 à 10 ans mais également des familles qui voudraient partir en vacances.

Le séjour se déroulera à Leucate, une station balnéaire du golfe du Lion.

Durant ce séjour, les familles et les enfants découvriront un environnement et des activités qui correspondent au lieu du séjour. Ainsi à travers des balades, des activités à la plage (châteaux de sables, land art, cerf-volant…) ; ils pourront découvrir et de se sensibiliser à cet environnement auxquels ils n’ont jamais ou très peu accès. Au cours de ce séjour il sera également proposé une sortie à la réserve africaine de Sigean. L’équipe d’animation s’assurera du bien être des familles et enfants ainsi que de la qualité des animations afin de créer des souvenirs mémorables au public.

Centre d’hébergement L’Albatros 46 avenue du Languedoc 11370 LEUCATE – LA FRANQUI Leucate 11370 Aude Occitanie [{« type »: « link », « value »: « http://www.helitas.fr »}, {« type »: « email », « value »: « centresocialalc@yahoo.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 04.71.62.70.05 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-31T08:30:00+02:00 – 2023-07-31T21:00:00+02:00

2023-08-04T08:30:00+02:00 – 2023-08-04T18:00:00+02:00

environnement vie collective

centre social alc