La Bretagne en Sports 15-17 ans (23 au 29 octobre)

Le séjour se déroulera la première semaine des vacances d’automne, ce qui permettra aux jeunes de se détendre tout en restant concernés par les apprentissages, après le premier cycle scolaire. Il regroupera 30 jeunes de 15 à 17 ans.

Le thème du séjour est la découverte de la Bretagne, avec une dominante sportive importante.

Le groupe sera hébergé au Centre d’hébergement La Goëlette Plouharmor à Paimpol. La vie en collectivité nécessitera la participation de chaque jeune aux tâches de vie quotidienne.

Les activités proposées seront sportives la plupart du temps, avec une composante éducative forte : les marches et randonnées (pédestres ou à vélo) seront l’occasion de découvrir le patrimoine local.

En plus des activités sportives, un temps de renforcement en expression orale et écrite sera organisé chaque jour.

Activités ludo-pédagogiques prévues :

– visite de Paimpol ;

– randonnée « Brins de Magie » à Plesidy ;

– deux sorties à vélo (sur le front de mer et VTT en pleine nature) ;

– jeu de piste à Ploumagoar:

– une activité au choix des jeunes au centre sportif de Belle Isle en Terre.

Activités sportives :

– football et beach soccer, sur les installation de notre partenaire professionnel (club de l’En Avant Guingamp) ;

– kakak de mer ;

– olympiades.

Activités de renforcement scolaire :

– atelier théâtre ;

– débats ;

– expression écrite (bilan de la journée).

Centre d'hébergement La Goëlette Plouharmor 18 rue de l'Yser 22500 Paimpol

