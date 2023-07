La Bretagne en Sports 13-15 ans (21 au 27 août) Centre d’hébergement La Goëlette Plouharmor Paimpol, 20 août 2023, Paimpol.

La Bretagne en Sports 13-15 ans (21 au 27 août) 21 – 27 août Centre d’hébergement La Goëlette Plouharmor 750€

Le séjour se déroulera l’avant-dernière semaine du mois d’août, ce qui permettra aux jeunes de se refamiliariser avec les apprentissages, en fin de période de vacances estivales. Il regroupera 30 jeunes de 13 à 15 ans.

Le thème du séjour est la découverte de la Bretagne, avec une dominante sportive importante.

Le groupe sera hébergé au Centre d’hébergement La Goëlette Plouharmor à Paimpol. La vie en collectivité nécessitera la participation de chaque jeune aux tâches de vie quotidienne.

Les activités proposées seront sportives la plupart du temps, avec une composante éducative forte : les marches et randonnées (pédestres ou à vélo) seront l’occasion de découvrir le patrimoine local.

En plus des activités sportives, un temps de renforcement en expression orale et écrite sera organisé chaque jour.

Activités ludo-pédagogiques prévues :

– visite de Paimpol ;

– randonnée « Brins de Magie » à Plesidy ;

– deux sorties à vélo (sur le front de mer et VTT en pleine nature) ;

– jeu de piste à Ploumagoar:

– une activité au choix des jeunes au centre sportif de Belle Isle en Terre.

Activités sportives :

– football et beach soccer, sur les installation de notre partenaire professionnel (club de l’En Avant Guingamp) ;

– kakak de mer ;

– olympiades.

Activités de renforcement scolaire :

– atelier théâtre ;

– débats ;

– expression écrite (bilan de la journée).

Centre d’hébergement La Goëlette Plouharmor 18 rue de l’Yser 22500 Paimpol Paimpol 22500 Côtes-d’Armor Bretagne [{« type »: « email », « value »: « l.desouche@argenteuilfc.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-21T00:00:00+02:00 – 2023-08-21T23:59:00+02:00

2023-08-27T00:00:00+02:00 – 2023-08-27T23:59:00+02:00