Atelier artistique au Centre d’hébergement d’urgence René Coty dans le cadre de « Un été avec La Source-Paris » Centre d’hébergement d’urgence René Coty Paris Paris Catégorie d’Évènement: Paris Atelier artistique au Centre d’hébergement d’urgence René Coty dans le cadre de « Un été avec La Source-Paris » Centre d’hébergement d’urgence René Coty Paris, 24 juillet 2023, Paris. Atelier artistique au Centre d’hébergement d’urgence René Coty dans le cadre de « Un été avec La Source-Paris » 24 – 28 juillet Centre d’hébergement d’urgence René Coty Du 24 au 28 juillet, La Source-Paris intervient au sein du Centre d’hébergement d’urgence René Coty, un établissement d’accueil pour familles géré par l’association Aurore et situé dans le 14ème arrondissement de Paris.

Pour cet atelier d’une semaine, l’artiste Laëtitia L’Heureux accompagnera un groupe d’enfants hébergés au CHU dans la création d’un jardin de papier qui ornera les murs de la salle des enfants. Le premier jour de l’atelier sera réalisé au sein du Musée de La Poste, où les enfants bénéficieront d’une visite guidée. Centre d’hébergement d’urgence René Coty 8 bis avenue René Coty 75014 Paris Paris 75014 Quartier du Petit-Montrouge Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-24T10:00:00+02:00 – 2023-07-24T12:00:00+02:00

2023-07-28T14:00:00+02:00 – 2023-07-28T16:00:00+02:00 ©La Source-Paris Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu Centre d'hébergement d'urgence René Coty Adresse 8 bis avenue René Coty 75014 Paris Ville Paris Lieu Ville Centre d'hébergement d'urgence René Coty Paris

Centre d'hébergement d'urgence René Coty Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Atelier artistique au Centre d’hébergement d’urgence René Coty dans le cadre de « Un été avec La Source-Paris » Centre d’hébergement d’urgence René Coty Paris 2023-07-24 was last modified: by Atelier artistique au Centre d’hébergement d’urgence René Coty dans le cadre de « Un été avec La Source-Paris » Centre d’hébergement d’urgence René Coty Paris Centre d'hébergement d'urgence René Coty Paris 24 juillet 2023