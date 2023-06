Concert « Claudia & Aurore » Centre d’Hébergement d’Urgence (CHU) Marly-le-Roi, 28 juillet 2023, Marly-le-Roi.

Concert « Claudia & Aurore » Vendredi 28 juillet, 18h00 Centre d’Hébergement d’Urgence (CHU) Entrée Libre

Souhaitant encourager l’accessibilité de la culture au plus grand nombre, le Mégaphone Tour s’associe à l’association Aurore et propose des concerts dans ces centres, grâce à sa scène mobile, Claudia !

Vous pourrez retrouver :

https://www.youtube.com/watch?v=b_k-6ERhfbo

https://www.youtube.com/watch?v=lMSjJwrHv1I

https://www.youtube.com/watch?v=fkYt5YK-IUo

Centre d'Hébergement d'Urgence (CHU) 27 chemin de l'Auberderie 78160 Marly-le-Roi Marly-le-Roi 78160 Yvelines Île-de-France

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=b_k-6ERhfbo »}, {« data »: {« author »: « Prattseul », « cache_age »: 86400, « description »: « Prattseul – « Parce que »nnAdaptation et arrangement du morceau original de Charles Aznavour par Etienne Manchon & Lu00e9o Bouloumie.nnMixu00e9 et masterisu00e9 au studio de La Taniu00e8re.nnProduction : La Taniu00e8rennPiano : Etienne ManchonnnDirecteur vidu00e9o : PrattseulnChef opu00e9rateur : Thomas Pantalaccinn1er assistant camu00e9ra : u00c9tienne Fauru00e9nRu00e9gie technique : Florent IsmannMontage : Prattseulnu00c9talonnage : Thomas PantalaccinnCaptation sonore : Yoann Lu00ea, Julien BousquetnnMerci u00e0 u00c9tienne, Florent, Yoann, Julien, u00c9tienne et Lu00e9onnAbonnez-vous u00e0 la chau00eene YouTube de Prattseul : https://www.youtube.com/channel/UCvkMMtdbrbcm1YaUO-skMfgnnRetrouvez Prattseul sur : nFacebook : https://www.facebook.com/prattseulnInstagram : https://www.instagram.com/prattseul/nnPrattseul X La Taniu00e8re n2023. », « type »: « video », « title »: « Prattseul – Parce que (Live session – Charles Aznavour cover) », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/lMSjJwrHv1I/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=lMSjJwrHv1I », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCvkMMtdbrbcm1YaUO-skMfg », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=lMSjJwrHv1I »}, {« data »: {« author »: « Oru0113 », « cache_age »: 86400, « description »: « Puzzle disponible partout nhttps://AlterK.lnk.to/PuzzlennOru00e9 en concert nhttps://www.songkick.com/fr/artists/1221697-orennOn se retrouve aussi sur nInstagram : https://www.instagram.com/oremusique/nTik Tok : https://www.tiktok.com/@oremusiquenFacebook : https://www.facebook.com/oremusique/nSoundcloud : https://soundcloud.com/oremusiquennMerci u00e0 Marie Laure Blancho pour le pru00eat du matu00e9riel et Paul Combaluzier pour lu2019aide au montage et u00e0 lu2019u00e9talonnage nnu2014nnCompositeurs.trice : Follower, Louis Dureau, Morgane SzucsnParoles : Morgane SzucsnnMixage : Gau00e9tan le CalveznMastering : Yves Rousselnnu2014nnTous ces moments u00e0 tes cu00f4tu00e9snJe les revis pour ne pas les oubliernUn regard en boucle dans ma tu00eatenTu mu2019as souri juste avant de tu2019en allernnLes chaises sur lesquelles tu tu2019es posu00e9nLes photos comme elles u00e9taient disposu00e9esnGardent ta pru00e9sencenTournent dans mon espritnnLes cafu00e9s du quartier semblent vidu00e9snDes regards u00e9changu00e9s sans gravitu00e9nPendant quu2019avec ta pru00e9sence,nTa pru00e9sencennJe construis les piu00e8ces pour mon puzzlenBeaucoup de tes gestes et manies sont dans mon puzzlenJe rassemble chaque instant sur les piu00e8ces de mon puzzlenIls continueront du2019exister lu00e0, sur mon puzzlennEt petit u00e0 petit, lu2019histoire su2019assemble u00e0 mesure quu2019elle su2019u00e9critnParfois un peu ru00e9elle, un peu ru00e9u00e9critenQuu2019importe le temps quu2019il me faut pour les revivrenTant que ce peu du2019instants ne tombent pas dans lu2019oublinnPetit u00e0 petit, la mu00e9moire su2019organise tout autour de ces petites piu00e8cesnContenant quelques uns de tes gestesnEt quelques sourires dans tes yeuxnLes chaises sur lesquelles tu tu2019es posu00e9nnLes photos comme elles u00e9taient disposu00e9esnGardent ta pru00e9sencenTournent dans mon espritnnLes cafu00e9s du quartier semblent vidu00e9snDes regards u00e9changu00e9s sans gravitu00e9nPendant quu2019avec ta pru00e9sence,nTa pru00e9sencennJe construis les piu00e8ces pour mon puzzlenBeaucoup de tes gestes et manies sont dans mon puzzlenJe rassemble chaque instant sur les piu00e8ces de mon puzzlenIls continueront du2019exister lu00e0, sur mon puzzlenTous ces moments u00e0 tes cu00f4tu00e9snnJe les revis pour ne pas les oubliernUn regard en boucle dans ma tu00eatenTu mu2019as souris juste avant de tu2019en aller », « type »: « video », « title »: « Oru00e9 – Puzzle (Lyric vidu00e9o) », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/fkYt5YK-IUo/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=fkYt5YK-IUo », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCp-TO3d-bVBUXNw741Jpoag », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=fkYt5YK-IUo »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-28T18:00:00+02:00 – 2023-07-28T20:00:00+02:00

©Julianne Goustard