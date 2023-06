Wild American Camp – Option Multisport Aventure Centre d’hébergement de Chabannes Compreignac, 2 juillet 2023, Compreignac.

Wild American Camp – Option Multisport Aventure 2 – 8 juillet Centre d’hébergement de Chabannes 655 euros (hors transport) / Transport possible ; merci de bien vouloir nous contacter.

Notre séjour se déroule à Compreignac, au sein du centre d’hébergement de Chabannes. Il est situé au coeur de la nature, premier plan d’eau de Haute-Vienne.

Les enfants seront logés dans des chambres modernes et confortables, composées de 3 à 4 lits.

Le centre dispose de salles de cours et d’activités, d’une base nautique et sa plage, d’un gymase et de terrains de sport. Un centre aquatique et un parcours aventure se trouvent à proximité.

Lors de ce séjour, nous proposerons aux enfants des cours d’anglais, couplés à un stage Multisport Aventure.

Cours d’anglais

10 heures de cours d’anglais par groupes de niveau.

Exercices et activités adaptés à l’âge et au niveau des enfants, grâce à trois workbooks différents.

Workbook fourni et diplôme remis en fin de séjour.

Test de langue en ligne avant le séjour + test oral le 1er jour + test final.

Multisport Aventure

Un séjour au plus près de la nature pour profiter des vacances avec les copains !

Tu auras l’occasion de t’essayer à :

– 1 séance de canoë

– 1 session accrobranche

– 1 parcours d’orientation

Autres activités prévues au programme : construction de cabanes, grands jeux, chasse au trésor, observation des étoiles, découverte des insectes…

Tu pourras aussi t’initier à des sports typiquement américains comme le baseball, l’ultimate ou le flag football.

Les consignes seront données en anglais, sauf pour les activités dispensées par des partenaires extérieurs.

Chaque soir, des veillées seront proposées.

Exemples : Las Vegas Casino, Into the Wild, Miami Disco Party, Hollywood Movie Night, Music Quiz…

