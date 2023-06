Wild American Camp – Option Equitation Centre d’hébergement de Chabannes Compreignac, 2 juillet 2023, Compreignac.

Wild American Camp – Option Equitation 2 – 8 juillet Centre d’hébergement de Chabannes 695 euros (hors transport) / Transport possible ; merci de bien vouloir nous contacter.

Notre séjour se déroule à Compreignac, au sein du centre d’hébergement de Chabannes. Il est situé au coeur de la nature, premier plan d’eau de Haute-Vienne.

Les enfants seront logés dans des chambres modernes et confortables, composées de 3 à 4 lits.

Le centre dispose de salles de cours et d’activités, d’une base nautique et sa plage, d’un gymase et de terrains de sport. Un centre aquatique et un parcours aventure se trouvent à proximité.

Lors de ce séjour, nous proposerons aux enfants des cours d’anglais, couplés à un stage Multisport Aventure.

Cours d’anglais

10 heures de cours d’anglais par groupes de niveau.

Exercices et activités adaptés à l’âge et au niveau des enfants, grâce à trois workbooks différents.

Workbook fourni et diplôme remis en fin de séjour.

Test de langue en ligne avant le séjour + test oral le 1er jour + test final.

Equitation Loisir (3 séances de 2h par semaine)

Tu es passionné par les poneys et les chevaux ? Profite de ce séjour pour découvrir ou te perfectionner à la pratique de l’équitation et ce, quel que soit ton niveau.

Tu auras également l’occasion de prendre soin de ta monture.

Prêt ? En selle !

Durant le reste du séjour, tu pratiqueras les mêmes activités complémentaires que le Multisport Aventure.

Chaque soir, des veillées seront proposées.

Exemples : Las Vegas Casino, Into the Wild, Miami Disco Party, Hollywood Movie Night, Music Quiz…

