calèche et vie à la ferme 21 – 25 août Centre d’hébergement « A petits pas » a partir de 30 euros (selon Quotient familial familial)

La ville de Courcelles les lens propose un mini séjour de 5 jours aux ateliers du val de selle dans la Somme . 24 primaires vont pouvoir partir s’oxygéner en ce mois d’Août prochain.

De nombreuses activités leur seront proposées autour du thème de la nature et de la transition écologique dans un lieu exceptionnel.Situé au cœur de la vallée de la Selle, le parc équestre des Ateliers du Val de Selle propose de nombreuses activités, notamment équestres.

Activités proposées : stages et cours équitation et attelage , randonnées accompagnées, balades avec les ânes…découverte d’expériences inédites, plus proche de la nature et de la vie nocturne du lieu. Des randonnées qui invitent à retrouver l’essentiel : marcher, observer, sentir, découvrir… A 3 ou 4 km/heure. Randonner avec un âne invite à ralentir le temps pour observer, l’occasion d’expérimenter un mode de vie et un rythme différent.

L’équipe travaillera également sur l’autonomie du quotidien et le vivre ensemble à retrouver après cette année et demi très difficile et éprouvante pour ces jeunes freinés dans leur construction par les confinements successifs.

Les enfants ont besoin de ces moments privilégiés car ce sera l’occasion de les sensibiliser au respect de l’environnement et de développer leur capacité à apprécier la nature qui les entoure, d’ apprendre à la préserver et grandir en tant que futurs citoyens respectueux de la planète. Enfin, ils pourront et ils devront apprendre à vivre ensemble, chacun avec leurs différences respectives dans un hébergement collectif .

Centre d’hébergement « A petits pas » 62310 Ruisseauville Ruisseauville 62310 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « m.drani@courcelles-les-lens.fr »}]

mini-séjour nature sorties ânes