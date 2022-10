Tête à tête avec les animaux Centre d’hébergement « A petits pas », 24 octobre 2022, Ruisseauville.

Tête à tête avec les animaux 24 octobre – 24 novembre Centre d’hébergement « A petits pas »

sur inscription: 50 € pour le séjour

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale.

Centre d’hébergement « A petits pas » 62310 Ruisseauville Ruisseauville 62310 Pas-de-Calais Hauts-de-France

Les objectifs du séjour sont :

Education à la citoyenneté

Education à l’environnement

Sensibilisation au développement durable

Développer les attitudes nécessaires aux apprentissages : la curiosité, l’écoute, la réflexion

Les vacances sont propices à la découverte de la nature et aux activités en plein air. Loin d’être une période où l’apprentissage est en pause, c’est le moment où l’enfant apprend à développer de nouvelles connaissances et compétences pratiques, en partie par lui-même, dans un cadre différent que l’école ou la structure familiale. La présence d’animaux permet d’éveiller la curiosité et l’empathie de l’enfant. Il développe de manière ludique et sensible son rapport au monde et à l’autre.

Séjour basé sur la relation à l’animal et la pratique des activités de pleine nature.

– Activités de découverte de l’âne et de son environnement

– Soin des ânes par l’entretien des pieds et du brossage

– Randonnée avec les ânes

– Approche à l’animal, découverte et sensibilisation à l’environnement et à la biodiversité autours du site d’accueil en randonnée

– Visite de la Halte d’autrefois ( ferme pédagogique) pour s’occuper des animaux de la ferme et découvrir le pouvoir des graînes

* Description des graines, les graines servent à nourrir les animaux et les hommes, fabrication de pain

* Traite des chèvres et découverte de la cycle de fabrication des fromages

– Activités de pleine nature : tir à l’arc, course d’orientation



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-24T08:30:00+02:00

2022-11-24T09:00:00+01:00