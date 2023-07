Théâtre « Fracture » Centre d’expression culturelle Blesle Catégories d’Évènement: Blesle

Haute-Loire Théâtre « Fracture » Centre d’expression culturelle Blesle, 22 octobre 2023, Blesle. Blesle,Haute-Loire « La Fracture » par la troupe Le Petit Atelier

Comédiens : Patrick Bourret | Stéphane Courtial | Christophe Huet.

2023-10-22 17:00:00 fin : 2023-10-22 18:00:00. .

Centre d’expression culturelle Route de Saint-Etienne sur Blesle

Blesle 43450 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



« La Fracture » by the troupe Le Petit Atelier

Actors : Patrick Bourret | Stéphane Courtial | Christophe Huet « La Fracture » por la compañía Le Petit Atelier

Actores : Patrick Bourret | Stéphane Courtial | Christophe Huet « La Fracture » von der Theatergruppe « Le Petit Atelier »

Schauspieler/innen : Patrick Bourret | Stéphane Courtial | Christophe Huet Mise à jour le 2023-07-11 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne Détails Catégories d’Évènement: Blesle, Haute-Loire Autres Lieu Centre d'expression culturelle Adresse Centre d'expression culturelle Route de Saint-Etienne sur Blesle Ville Blesle Departement Haute-Loire Lieu Ville Centre d'expression culturelle Blesle

Centre d'expression culturelle Blesle Haute-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/blesle/