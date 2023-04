BATTLE PAINTING workshop 2/5 : Louise FABRE Centre d’exposition les Réservoirs, 22 avril 2023, Limay.

Louise Fabre vit et travaille à Rouen. Elle est diplômée l’ESADHaR (École Supérieure d’Art et Design Le Havre/Rouen). En 2019, nous avions le plaisir de présenter ses œuvres aux Réservoirs dans le cadre d’une exposition intitulée « Couleurs héritées ».

BATTLE PAINTING

Création partagée du 23 mars au 28 mai 2023

Atypique et expérimentale cette exposition a été envisagée sous la forme d’une œuvre picturale performative et évolutive dont le slogan est «Quand la peinture se fait en même temps qu’elle s’expose».

Inspirée de la pratique du « battle rap », celle-ci donnera lieu à la réalisation d’une peinture participative de plus ou moins 50m². Un work in progress de 3 mois réalisé avec et par le public des Réservoirs, ponctué de workshops et de conférences avec des artistes invités.

Centre d'exposition les Réservoirs 2 rue des Réservoirs 78520 Limay Limay 78520 Yvelines Île-de-France 01 30 98 69 02 Le centre d'exposition les Réservoirs de Limay est une structure rattachée à l'école municipale d'arts plastiques. Les Réservoirs contribuent au développement d'un regard critique en art en facilitant la création plastique : c'est dans le cadre d'une programmation d'expositions diversifiées accompagnant d'une part les pratiques amateurs et d'autre part ouvrant sur les problématiques et les pratiques de l'art contemporain que les Réservoirs offrent un espace d'exposition permettant de montrer et de réaliser des œuvres et des expositions. Inaugurée en 1995, cette salle d'exposition est le fruit de la transformation d'anciens réservoirs d'eau datant de 1867.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-22T15:00:00+02:00 – 2023-04-22T18:00:00+02:00

2023-04-23T15:00:00+02:00 – 2023-04-23T18:00:00+02:00