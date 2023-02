Xe biennale d’estampe contemporaine | Rendez-vous avec l’artiste Centre d’exposition les Réservoirs, 11 février 2023, Limay.

Xe biennale d’estampe contemporaine | Rendez-vous avec l’artiste Samedi 11 février, 16h30 Centre d’exposition les Réservoirs

Entrée libre

Temps de rencontre et d’échange avec Pascal Girard, artiste graveur et président de COREElation qui présentera la gravure sur bois en couleurs coréenne avec les œuvres des artistes exposants.

Centre d'exposition les Réservoirs 2 rue des Réservoirs 78520 Limay Limay 78520 Yvelines Île-de-France Gratuit

01 30 98 69 02 https://www.facebook.com/lesReservoirs;https://www.instagram.com/lesreservoirs78/ Le centre d’exposition les Réservoirs de Limay est une structure rattachée à l’école municipale d’arts plastiques. Les Réservoirs contribuent au développement d’un regard critique en art en facilitant la création plastique : c’est dans le cadre d’une programmation d’expositions diversifiées accompagnant d’une part les pratiques amateurs et d’autre part ouvrant sur les problématiques et les pratiques de l’art contemporain que les Réservoirs offrent un espace d’exposition permettant de montrer et de réaliser des œuvres et des expositions. La transmission de ces projets artistiques est assurée par l’édition de brochures ou catalogues et par des actions de médiations culturelles et éducatives à destinations de tous les publics. Inaugurée en 1995, cette salle d’exposition est le fruit de la transformation d’anciens réservoirs d’eau datant de 1867. En 1994, dans le cadre de la sauvegarde du patrimoine de Limay, la Municipalité, avec l’aide du Conseil Général des Yvelines, a redonné vie à ce lieu caractéristique de l’histoire de la Ville.

La biennale de gravure de Limay fête sa dixième édition en 2023. Son format, singulier, a coutume de présenter quatre artistes graveurs qui pratiquent dans la région ou au-delà de notre territoire. Son but est de faire connaître les techniques et les démarches esthétiques autour de cette expression artistique.

Les procédés sont riches pour réaliser une estampe et celle-ci trouve son origine en Asie, elle date de l’époque Tang et est réalisée en gravure sur bois. En Europe elle paraît au XIVe siècle.

La Xè biennale de gravure met à l’honneur l’origine de cette pratique en présentant des gravures sur bois de cinq artistes coréens qui travaillent cette technique à la fois ancestrale et contemporaine.

Les œuvres choisies montrent différentes approches picturales, en couleurs, en texture, et une sophistication de la technique avec des procédés d’impression successive par blocs multiples, équivalent au nombre de couleurs dans l’image.

avec les œuvres de Kang Haengbok, Kim Ikmo, Hong Jingsuk,Kim Sangyeon, Jang Wonseok, membres du collectif CORÉElation

