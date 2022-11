ECCÉITÉ | Rendez-vous avec l’artiste – 1/2 Centre d’exposition les Réservoirs, 27 novembre 2022, Limay.

ECCÉITÉ | Rendez-vous avec l’artiste – 1/2 Dimanche 27 novembre, 16h30 Centre d’exposition les Réservoirs

Gratuit

Rencontre avec Bianca Kimberly MATOS PAZ DE ABREU pour un temps d’échange sur son travail et sur l’exposition ECCÉITÉ.

Centre d'exposition les Réservoirs 2 rue des Réservoirs 78520 Limay Limay 78520 Yvelines Île-de-France Gratuit

01 30 98 69 02 https://www.facebook.com/lesReservoirs;https://www.instagram.com/lesreservoirs78/ Le centre d’exposition les Réservoirs de Limay est une structure rattachée à l’école municipale d’arts plastiques. Les Réservoirs contribuent au développement d’un regard critique en art en facilitant la création plastique : c’est dans le cadre d’une programmation d’expositions diversifiées accompagnant d’une part les pratiques amateurs et d’autre part ouvrant sur les problématiques et les pratiques de l’art contemporain que les Réservoirs offrent un espace d’exposition permettant de montrer et de réaliser des œuvres et des expositions. La transmission de ces projets artistiques est assurée par l’édition de brochures ou catalogues et par des actions de médiations culturelles et éducatives à destinations de tous les publics. Inaugurée en 1995, cette salle d’exposition est le fruit de la transformation d’anciens réservoirs d’eau datant de 1867. En 1994, dans le cadre de la sauvegarde du patrimoine de Limay, la Municipalité, avec l’aide du Conseil Général des Yvelines, a redonné vie à ce lieu caractéristique de l’histoire de la Ville.

« Dans mes peintures, je travaille sur le rapport entre le micro et le macro, et je cherche à appréhender point par point, la beauté de ce monde.

Lorsque je peins avec mes points de couleur, j’interroge notre place dans le monde en tant que particules de celui-ci. J’invite le spectateur à s’approcher, à créer un rapport presque intime avec l’œuvre, et à regarder le détail de ce qui l’entoure. Mes peintures sont un moyen pour moi de comprendre les structures qui m’intéressent. En reproduisant point par point les détails qui m’interpellent, je comprends mieux comment l’organique s’organise ».

