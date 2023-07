Visite guidée Centre d’exploitation de maintenance du tramway Tours, 16 septembre 2023, Tours.

Visite guidée 16 et 17 septembre Centre d’exploitation de maintenance du tramway

Visite guidée du CDEM de Tours. Durée environ 50 mn.

Centre d’exploitation de maintenance du tramway 2 rue Daniel-Mayer 37100 Tours Tours 37100 Sainte-Radegonde Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 02 47 66 70 70 http://www.filbleu.fr [{« type »: « phone », « value »: « 02 47 66 70 70 »}] Installé à Tours nord, il est le centre névralgique du réseau de transport bus et tram de Tours. Il surveille, commande et contrôle le réseau.

Conçu dans une démarche globale environnementale, il abrite le poste de commandement centralisé, le centre de relation clientèle, l’atelier de maintenance du tramway et les infrastructures associées.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T13:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

© Keolis Tours