Journée santé de la femme: RDV le 23/05/2023 au Centre d’Examen de Santé de la MOSSON CENTRE D’EXAMEN DE SANTE, 23 mai 2023, Marseille. Journée santé de la femme: RDV le 23/05/2023 au Centre d’Examen de Santé de la MOSSON Mardi 23 mai, 08h00 CENTRE D’EXAMEN DE SANTE Dans le nouveau centre d’examen de santé de la MOSSON, nous vous proposons une journée dédiée à la santé de la femme et plus particulièrement à la prévention et aux dépistages des principaux cancers de la femme.

Pour prendre soin de soi et être acteur de sa santé, des stands d’informations seront installés dont un stand mon espace santé ! CENTRE D’EXAMEN DE SANTE Bâtiment Gisèle Halimi, rue de la haye, montpellier Marseille 13008 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

