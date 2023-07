Atelier artistique pour enfant autour de Spirou Centre d’études et musée Edmond Michelet Brive-la-Gaillarde, 16 septembre 2023, Brive-la-Gaillarde.

Atelier artistique pour enfant autour de Spirou Samedi 16 septembre, 15h30 Centre d’études et musée Edmond Michelet Gratuit. Sur inscription. De 8 ans à 12 ans.

Atelier artistique pour enfants : « créé et dessine les silhouettes de Spirou et Fantasio » par Antoine Quaresma, professeur à l’EMA.

Centre d’études et musée Edmond Michelet 4 rue Champanatier, 19100 Brive-la-Gaillarde Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine 05 55 74 06 08 http://museemichelet.brive.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 55 74 06 08 »}] Demeure bourgeoise du XIXe siècle, la maison de la rue Champanatier fut acquise par Edmond et Marie Michelet en 1929 et agrandie en 1938. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Edmond Michelet (qui était, alors, chef du mouvement « Combat » du Limousin) y accueillit réfugiés et résistants. Le musée a été inauguré le 8 mai 1976. Parking public à proximité.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:30:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

©Ville de Brive