Visite libre de l’exposition temporaire : « Spirou par Emile Bravo. Une enfance sous l’occupation » 16 et 17 septembre Centre d’études et musée Edmond Michelet Gratuit. Entrée libre.

À travers cette exposition, le musée Michelet présente le travail de l’auteur de bande dessinées Émile Bravo autour de Spirou, personnage emblématique de la bande dessinée franco-belge. L’exposition a été conçue par le Centre d’Histoire de la Résistance et de la Déportation de Lyon. Le musée Michelet a souhaité enrichir l’exposition par de nombreux éléments. Le premier, et non des moindres, est le prêt exceptionnel consenti par Émile Bravo de nombreuses planches originales de la bande dessinée. En complément, les collections du musée viennent compléter l’exposition, tout comme les figurines de collection et éléments scénographiques qui rendent hommage à l’univers de Spirou.

Spirou, né sous le pinceau de Rob-Vel en 1938, a été repris par différents dessinateurs dont le célèbre Franquin dès 1947 et Fournier à partir de 1968. En 2008, Émile Bravo s’empare brillamment de l’histoire du célèbre groom pour en faire une série puissante et terrible retraçant le quotidien de ce personnage pendant la Seconde Guerre mondiale en Belgique.

Page après page, Spirou apprend à survivre et à se battre, selon ses moyens, contre l’injustice imposée par le régime nazi. Spirou est à la fois un témoin de l’horreur de la guerre et un acteur de la lutte au quotidien.

L’exposition est réalisée en partenariat avec les éditions Dupuis et la librairie Bulles de Papier.

Centre d’études et musée Edmond Michelet 4 rue Champanatier, 19100 Brive-la-Gaillarde Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine 05 55 74 06 08 http://museemichelet.brive.fr Demeure bourgeoise du XIXe siècle, la maison de la rue Champanatier fut acquise par Edmond et Marie Michelet en 1929 et agrandie en 1938. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Edmond Michelet (qui était, alors, chef du mouvement « Combat » du Limousin) y accueillit réfugiés et résistants. Le musée a été inauguré le 8 mai 1976. Parking public à proximité.

