Visite libre des collections permanentes du musée Centre d’études et musée Edmond Michelet Brive-la-Gaillarde, 16 septembre 2023, Brive-la-Gaillarde.

Visite libre des collections permanentes du musée 16 et 17 septembre Centre d’études et musée Edmond Michelet Gratuit. Entrée libre.

Les neuf salles d’exposition permettent de découvrir différents aspects de la Seconde Guerre mondiale : la Résistance et la Déportation, le régime de Vichy et sa propagande par l’image, la vie quotidienne sous l’Occupation et la libération de Brive. Les collections du musée se distinguent par la conservation de plus de 400 affiches de propagande en langue française datant de la Seconde Guerre mondiale.

Centre d’études et musée Edmond Michelet 4 rue Champanatier, 19100 Brive-la-Gaillarde Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine 05 55 74 06 08 http://museemichelet.brive.fr Demeure bourgeoise du XIXe siècle, la maison de la rue Champanatier fut acquise par Edmond et Marie Michelet en 1929 et agrandie en 1938. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Edmond Michelet (qui était, alors, chef du mouvement « Combat » du Limousin) y accueillit réfugiés et résistants. Le musée a été inauguré le 8 mai 1976. Parking public à proximité.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T13:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T13:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

©Ville de Brive