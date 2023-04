Show des Satin Doll Sisters Centre d’études et musée Edmond-Michelet Brive-la-Gaillarde Catégories d’évènement: Brive-la-Gaillarde

Corrèze

Show des Satin Doll Sisters Centre d’études et musée Edmond-Michelet, 13 mai 2023, Brive-la-Gaillarde. Show des Satin Doll Sisters Samedi 13 mai, 21h00 Centre d’études et musée Edmond-Michelet Entrée libre et gratuite. Les Satin Doll Sisters, c’est un groupe rétro vocal féminin au répertoire des années 1940 ! Cinq chanteuses viendront faire le show dans le jardin du musée Michelet. Etes-vous prêts ? À partir de 21h dans le jardin du musée Michelet.

Sous réserve de conditions météorologiques favorables. Centre d’études et musée Edmond-Michelet 4 rue Champanatier, 19100, Brive-la-Gaillarde Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine 05 55 74 06 08 http://museemichelet.brive.fr http://www.facebook.com/museemichelet Musée de la Seconde Guerre mondiale implanté dans la maison familiale d’Edmond Michelet, résistant et homme d’Etat. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T21:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:00:00+02:00

2023-05-13T21:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:00:00+02:00 © Satin Doll Sisters

Détails Catégories d’évènement: Brive-la-Gaillarde, Corrèze Autres Lieu Centre d'études et musée Edmond-Michelet Adresse 4 rue Champanatier, 19100, Brive-la-Gaillarde Ville Brive-la-Gaillarde Departement Corrèze Lieu Ville Centre d'études et musée Edmond-Michelet Brive-la-Gaillarde

Centre d'études et musée Edmond-Michelet Brive-la-Gaillarde Corrèze https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/brive-la-gaillarde/

Show des Satin Doll Sisters Centre d’études et musée Edmond-Michelet 2023-05-13 was last modified: by Show des Satin Doll Sisters Centre d’études et musée Edmond-Michelet Centre d'études et musée Edmond-Michelet 13 mai 2023 Brive-la-Gaillarde Centre d'études et musée Edmond-Michelet Brive-la-Gaillarde

Brive-la-Gaillarde Corrèze