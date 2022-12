Med’5P 2022 : La Santé Environnementale Centre des Savoirs pour l’Innovation Saint-Étienne Catégories d’évènement: Loire

Med'5P 2022 : La Santé Environnementale Centre des Savoirs pour l'Innovation, 1 décembre 2022, Saint-Étienne. Med'5P 2022 : La Santé Environnementale Jeudi 1 décembre, 14h00

Entrée libre

L'événement annuel MED5P fait peau neuve avec un format 100 % participatif et dédié cette année au thème de la santé environnementale.

La santé environnementale 13h45 :

Accueil des participants 14h00-14h30 :

Introduction

Pr. Jean-Michel Vergnon, Professeur Emérite de pneumologie, ancien Chef de service de pneumologie au CHU de St-Etienne

Jean-Philippe Massardier, CEO DTF (la Diffusion Technique française) 14h30 – 16h :

Ateliers participatifs (4 tables rondes menées en parallèle) LES JARDINS DE SANTÉ

Experts :

Olivier Faure, enseignant-chercheur au laboratoire EVS (Environnement Ville Société, EMSE

André Simonnet, co-directeur DANAECARE LA PRÉVENTION PRIMAIRE DES CANCERS

Experts :

Fanny Collange, PharmD, Méthodologiste & chef de projet au CIC, CHU de St-Etienne

Fabienne Couvreur, Directrice de la Ligue Contre Le Cancer 42 L’AIR QUE L’ON RESPIRE

Experts :

Valérie Forest, Resp. dépt Activité Biologique des Particules Inhalées, EMSE

Pr. Jean-Michel Vergnon, Professeur Emérite de pneumologie, CHU de St-Etienne

Pierre Brun, Chargé de missions Bruit et Qualité de l’Air, SEM LA SANTE MENTALE

Experts :

Dr. Tristan Gabriel-Segard, Psychiatre, CHU de St-Etienne, GIMAP

Yann Boulon, Directeur Rehacoor 42 16h-16h30 :

Restitution des ateliers et conclusion de la journée 16h45-18h30 :

Présentation de l’expo photo de Cédric Daya « les mines de Breza » et cocktail de networking

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-01T14:00:00+01:00

2022-12-01T18:00:00+01:00 Noveka

