Séminaire international « Héritages culturels et outils numériques » Centre des Savoirs et de l’Innovation Saint-Étienne Catégories d’évènement: Loire

Saint-Étienne

Séminaire international « Héritages culturels et outils numériques » Centre des Savoirs et de l’Innovation, 24 novembre 2022, Saint-Étienne. Séminaire international « Héritages culturels et outils numériques » Jeudi 24 novembre, 09h30 Centre des Savoirs et de l’Innovation

Sur inscription

Faculté des Sciences Humaines et Sociales, Université Jean Monnet – Saint-Étienne Centre des Savoirs et de l’Innovation 11 rue Docteur Rémy Annino, 42000 Saint-Étienne Saint-Étienne 42000 Loire Auvergne-Rhône-Alpes [{« link »: « https://perso.univ-st-etienne.fr/mazagolp/seminaires/seminaire_hc_et_numerique_2022.html »}] Séminaire international que la faculté SHS de l’Université Jean Monnet Saint-Etienne et le laboratoire Environnement-Ville-Société UMR5600 CNRS organise le 24 novembre 2022 sur la thématique « Héritages culturels et outils numériques« . Outre les 6 communications prévues, le séminaire permettra de découvrir les résultats du projet Eramus+ MINERVA. Plus d’infos et inscriptions: https://perso.univ-st-etienne.fr/mazagolp/seminaires/seminaire_hc_et_numerique_2022.html

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-24T09:30:00+01:00

2022-11-24T17:00:00+01:00 P-O Mazagol

Détails Catégories d’évènement: Loire, Saint-Étienne Autres Lieu Centre des Savoirs et de l'Innovation Adresse 11 rue Docteur Rémy Annino, 42000 Saint-Étienne Ville Saint-Étienne lieuville Centre des Savoirs et de l'Innovation Saint-Étienne Departement Loire

Centre des Savoirs et de l'Innovation Saint-Étienne Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-etienne/

Séminaire international « Héritages culturels et outils numériques » Centre des Savoirs et de l’Innovation 2022-11-24 was last modified: by Séminaire international « Héritages culturels et outils numériques » Centre des Savoirs et de l’Innovation Centre des Savoirs et de l'Innovation 24 novembre 2022 Centre des Savoirs et de l'Innovation Saint-Étienne saint-étienne

Saint-Étienne Loire