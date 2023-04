Visite du jardin Centre des métiers d’art La Spirale Moignelée Catégories d’Évènement: Moignelée

Namur

Visite du jardin Centre des métiers d’art La Spirale, 3 juin 2023, Moignelée. Visite du jardin 3 et 4 juin Centre des métiers d’art La Spirale Jardins aménagé en biodiversité (pré fleuri, jardin potager, mares, sous-bois) et nombreuses sculptures en extérieur).

Activités proposées :

• Durant le dimanche, nous aurons notre événement « rencontre d’artistes » . Une trentaine d’entre- eux mettront leurs outils à disposition du public (2 forges, 5 tour à bois, 4 tours de potiers, métiers à tisser, travail du verre, de l’osier, . . .) . Il y aura aussi une fanfare qui égaiera le site.

www.facebook.com/laspirale.be

Tarif : 4 euros (gratuit en-dessous de 16 ans) Centre des métiers d’art La Spirale Chaussée de Namur, 22 Moignelée 5060 Namur Province de Namur 083 69 07 90 http://www.laspirale.be [{« link »: « http://www.facebook.com/laspirale.be »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T13:00:00+02:00 – 2023-06-03T18:00:00+02:00

2023-06-04T10:00:00+02:00 – 2023-06-04T18:00:00+02:00 ©

