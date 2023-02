Le Centre des Métiers d’Art de Rennes vous accueille Centre des Métiers d’Art, cité Pierre Louail Rennes Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Les professionnels du Centre de Métiers d'Art de Rennes ouvriront leurs ateliers à l'occasion de ces journées d'exception et accueilleront des invités les 31 mars,1er et 2 avril. Partage et transmission de passions, découverte des métiers, démonstrations …

La Cité Pierre Louaïl à Rennes est une ancienne usine réhabilitée en cité d’artisanat d’art. Un lieu habité d’histoire et de savoir-faire d’exception pour de très belles rencontres. Venez à notre rencontre et découvrir les savoir-faire passionnants des professionnels !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-31T14:00:00+02:00

2023-04-02T18:00:00+02:00 kaleidoscope

