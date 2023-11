THÉÂTRE – PANIQUE AU MINISTÈRE Centre des Loisirs Loireauxence, 25 novembre 2023, Loireauxence.

Loireauxence,Loire-Atlantique

La troupe Les Tréteaux Chapellois joue leur nouvelle pièce, une comédie de Guillaume Mélanie et de Jean Franco..

2023-11-25

Centre des Loisirs

Loireauxence 44370 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Les Tréteaux Chapellois perform their new play, a comedy by Guillaume Mélanie and Jean Franco.

Les Tréteaux Chapellois representan su nueva obra, una comedia de Guillaume Mélanie y Jean Franco.

Die Theatergruppe Les Tréteaux Chapellois spielt ihr neues Stück, eine Komödie von Guillaume Mélanie und Jean Franco.

Mise à jour le 2023-11-03