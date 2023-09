L’échappée belle Centre des loisirs ELAN | Nayemont-les-Fosses Nayemont-les-Fosses, 15 septembre 2023, Nayemont-les-Fosses.

L’échappée belle Vendredi 15 septembre, 20h00 Centre des loisirs ELAN | Nayemont-les-Fosses 8,00 €

L’échappée belle c’est un voyage dans l’ambiance des pubs au son des fiddles et guitares avec une pointe d’émotion et le grand frisson des ballades chantées par la voix si particulière de Carol, ballades qui racontent l’île verte et ses personnages si singuliers.

L’échappée belle est un ‘trio de cordes’ plein d’énergie dédié à la musique irlandaise. Il s’inspire de ce fabuleux patrimoine, les traditionnels reels, jigs et slow airs qui sont arrangés sur mesure par le groupe. Des compositions originales ouvrent d’autres horizons.

Centre des loisirs ELAN | Nayemont-les-Fosses 1620 Chemin des Goutys, 88100 Nayemont-les-Fosses Nayemont-les-Fosses 88100 Vosges Grand Est

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T20:00:00+02:00 – 2023-09-15T22:00:00+02:00

2023-09-15T20:00:00+02:00 – 2023-09-15T22:00:00+02:00

Irlandaise