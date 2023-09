Cet évènement est passé Visite de l’église Sainte-Catherine Centre des Impôts (collège doctrinaire) Moissac Catégories d’Évènement: Moissac

Tarn-et-Garonne Visite de l’église Sainte-Catherine Centre des Impôts (collège doctrinaire) Moissac, 16 septembre 2023, Moissac. Visite de l’église Sainte-Catherine Samedi 16 septembre, 11h00 Centre des Impôts (collège doctrinaire) Gratuit. Entrée libre. Informations : 05 63 04 01 85. Découvrez ou redécouvrez l’histoire de l’église Sainte-Catherine, celle des marins de Moissac. Construit en premier lieu pour être la chapelle du collège des Doctrinaire, ce monument conserve un magnifique retable baroque entièrement restauré. Centre des Impôts (collège doctrinaire) 12 boulevard Lakanal, 82200 Moissac Moissac 82200 Tarn-et-Garonne Occitanie http://www.moissac.fr Église Sainte-Catherine, collège des Doctrinaires. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:30:00+02:00

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:30:00+02:00 ©Ville de Moissac Détails Catégories d’Évènement: Moissac, Tarn-et-Garonne Autres Lieu Centre des Impôts (collège doctrinaire) Adresse 12 boulevard Lakanal, 82200 Moissac Ville Moissac Departement Tarn-et-Garonne Lieu Ville Centre des Impôts (collège doctrinaire) Moissac latitude longitude 44.102839;1.081631

Centre des Impôts (collège doctrinaire) Moissac Tarn-et-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/moissac/