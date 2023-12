Concert « A la lumière de Brassens » – Francis Weill Centre des Fontaines Eu, 12 janvier 2024 18:30, Eu.

Eu,Seine-Maritime

Reprises et compos du trio Francis Weill

Après Hervé Pottier et Juju Vagabond , nous avons le plaisir de vous annoncer la venue de Francis Weill.

Francis WEILL c’est l’assurance de passer un bon moment chaleureux, détendu, convivial, à écouter des chansons fortes, intelligentes, sensibles et variées, entre poésie, humour, tendresse et colère, entre rires francs et grincements de dents avec un artiste simple , sincère, authentique, engagé et sans artifice.

RÉSERVATION POSSIBLE AU 02 35 86 05 03 à partir du mercredi 6 décembre après midi.

Buvette et petite restauration sur place.

2024-01-12 18:30:00 fin : 2024-01-12 . .

Centre des Fontaines Rue des Fontaines

Eu 76260 Seine-Maritime Normandie



Covers and compositions by the Francis Weill trio

Following in the footsteps of Hervé Pottier and Juju Vagabond , we’re delighted to announce the arrival of Francis Weill.

Francis WEILL is the assurance of a warm, relaxed, convivial moment, listening to strong, intelligent, sensitive and varied songs, between poetry, humor, tenderness and anger, between frank laughter and gnashing of teeth with a simple, sincere, authentic, committed and unpretentious artist.

RESERVATIONS CAN BE MADE BY TELEPHONE 02 35 86 05 03 from Wednesday afternoon, December 6.

Refreshments and snacks on site

Portadas y composiciones del trío Francis Weill

Siguiendo los pasos de Hervé Pottier y Juju Vagabond, nos complace anunciar la llegada de Francis Weill.

Francis WEILL es la garantía de un momento cálido, relajado y de convivencia, escuchando canciones fuertes, inteligentes, sensibles y variadas, entre poesía, humor, ternura y rabia, entre la risa franca y el crujir de dientes con un artista sencillo, sincero, auténtico, comprometido y sin pretensiones.

LAS RESERVAS PUEDEN HACERSE POR TELÉFONO 02 35 86 05 03 a partir del miércoles 6 de diciembre por la tarde.

Refrescos y tentempiés in situ

Coverversionen und Kompositionen des Francis Weill Trios

Nach Hervé Pottier und Juju Vagabond , freuen wir uns, Ihnen Francis Weill ankündigen zu können.

Francis Weill ist die Garantie für einen warmen, entspannten und geselligen Moment, in dem Sie starke, intelligente, sensible und abwechslungsreiche Lieder zwischen Poesie, Humor, Zärtlichkeit und Wut, zwischen offenem Lachen und Zähneknirschen mit einem einfachen, aufrichtigen, authentischen, engagierten und ungekünstelten Künstler hören werden.

RESERVIERUNGEN sind ab Mittwoch, den 6. Dezember nachmittags unter 02 35 86 05 03 möglich.

Getränke und kleine Snacks vor Ort

Mise à jour le 2023-12-06 par Office de Tourisme Destination Le Tréport – Mers