Atelier : Fabrique ta déco de Noël en bois naturel Centre des Fontaines Eu, 4 décembre 2023, Eu.

Eu,Seine-Maritime

Pour les enfants de 8 à 12 ans

Goûter de Noël offert

Sur inscription.

2023-12-20 14:00:00 fin : 2023-12-20 16:30:00. .

Centre des Fontaines Rue des Fontaines

Eu 76260 Seine-Maritime Normandie



For children aged 8 to 12

Free Christmas snack

Upon registration

Para niños de 8 a 12 años

Merienda de Navidad gratuita

Al inscribirse

Für Kinder von 8 bis 12 Jahren

Kostenlose Weihnachtsjause

Auf Anmeldung

Mise à jour le 2023-11-30 par Office de Tourisme Destination Le Tréport – Mers