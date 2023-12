Conte de Noël et arrivée du Père Noël Centre des Fontaines Eu Catégories d’Évènement: EU

Seine-Maritime Conte de Noël et arrivée du Père Noël Centre des Fontaines Eu, 20 décembre 2023 15:00, Eu. Eu,Seine-Maritime Viens écouter un joli conte de Noël et rencontre le Père Noël

Goûter de Noël offert. Pour les enfants de 3 à 6 ans.

Sur inscription..

2023-12-20 15:00:00 fin : 2023-12-20 16:00:00. .

Centre des Fontaines Rue des Fontaines

Eu 76260 Seine-Maritime Normandie



Come and listen to a lovely Christmas story and meet Santa Claus

Free Christmas snack. For children aged 3 to 6.

Registration required. Ven a escuchar un bonito cuento de Navidad y a conocer a Papá Noel

Merienda navideña gratuita. Para niños de 3 a 6 años.

Inscripción obligatoria. Komm und hör dir eine schöne Weihnachtsgeschichte an und triff den Weihnachtsmann

Weihnachtlicher Imbiss wird angeboten. Für Kinder von 3 bis 6 Jahren.

Nach Anmeldung. Mise à jour le 2023-12-06 par Office de Tourisme Destination Le Tréport – Mers Détails Heure : 15:00 Catégories d’Évènement: EU, Seine-Maritime Autres Code postal 76260 Lieu Centre des Fontaines Adresse Centre des Fontaines Rue des Fontaines Ville Eu Departement Seine-Maritime Lieu Ville Centre des Fontaines Eu Latitude 50.0496234 Longitude 1.41882495 latitude longitude 50.0496234;1.41882495

Centre des Fontaines Eu Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/eu/