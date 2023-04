Séjour en seine maritime centre des fontaines Eu Catégories d’Évènement: Eu

Séjour en seine maritime centre des fontaines, 19 août 2023, Eu. Séjour en seine maritime 19 – 25 août centre des fontaines Le transport sera organisé par l’organisateur avec les camions de la ville de Caudry Les jeunes de la maison de quartier âgés de 13 à 17 ans se réunissent très souvent pour monter des projets tels que (ateliers coutures, animations intergénérationnelles, jardin potagers, actions citoyennes), ce groupe mise sur la valorisation de chacun. Dans ce groupe trois adolescents sont issus du monde agricole et souvent vente les mérites du l’agriculture, souvent des discussions s’animent autour de la culture du blé ou encore les vaches laitières. Le projet est de faire partir 12 jeunes durant la période estivale 2023 dans une autre région que celle des Haut de France afin qu’ils découvrent d’autres paysages, mais surtout qu’ils cohabitent en milieu rural afin qu’ils aient une autre version et vision de l’agriculture qu’ils connaissent dans le Cambrésis. A la suite de ce séjour, ce groupe qui aura vécu ensemble pendant une semaine devra faire le bilan de celui-ci. Ce bilan ainsi que l’évaluation serviront comme point de départ pour la constitution d’une coopérative jeunesse de service (une coopérative jeunesse de service est une association crée par des jeunes pour rendre service à la population ). centre des fontaines Rue des Fontaines, 76260 Eu Eu 76260 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « email », « value »: « avenirjeunescaudry@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-19T09:00:00+02:00 – 2023-08-19T19:00:00+02:00

2023-08-19T09:00:00+02:00 – 2023-08-19T19:00:00+02:00

2023-08-25T08:00:00+02:00 – 2023-08-25T18:00:00+02:00

