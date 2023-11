Salon Studyrama des Etudes Supérieures du Mans – 25 novembre 2023 – 10h – 17h CENTRE DES EXPOSITIONS – HALL D Le Mans, 25 novembre 2023, Le Mans.

Salon Studyrama des Etudes Supérieures du Mans – 25 novembre 2023 – 10h – 17h Samedi 25 novembre, 10h00 CENTRE DES EXPOSITIONS – HALL D Invitation gratuite obligatoire : https://www.studyrama.com/salons/salon-studyrama-des-etudes-superieures-du-mans-18

SALON D’ORIENTATION STUDYRAMA DES ETUDES SUPÉRIEURES DU MANS

Sur ce salon vous pourrez échanger avec des spécialistes des études supérieures, des professeurs et des étudiants à votre écoute toute la journée. Ils vous conseilleront au mieux sur vos choix de parcours parmi les plus de 800 formations de Bac à Bac +5 (dans tous les secteurs d’activités : Art, Sport, Management, Ingénieur, Numérique, Commerce, Marketing, Luxe, Santé, Sciences..), votre gestion de Parcoursup, et votre vie étudiante au Mans.

PÔLE UNIVERSITAIRE : DÉCOUVREZ TOUTES LES FILIÈRES UNIVERSITAIRES

Venez rencontrer Le Mans Université, l’IUT de Laval, l’Institut Catholique de Rennes, les responsables de formations et étudiants afin de découvrir les différents cursus proposés ainsi que leurs voies d’accès. Les équipes seront ravies de vous donner des conseils afin d’affiner votre projet d’études et réussir votre orientation !

ESPACE ORIENTATION : RETROUVEZ LES CIO DE LA SARTHE ET LA RÉGION PAYS-DE-LA-LOIRE

Retrouvez les CIO (centres d’informations et d’orientation) de la Sarthe. Spécialistes du conseil en orientation scolaire et professionnelle, les Psychologues Education Nationale délivrent des prestations individuelles et collectives en CIO ou en établissement scolaire. Venez poser toutes vos questions et obtenez des réponses personnalisées qui vous aideront dans votre orientation et/ou spécialisation !

La Région sera présente à travers son stand de l’orientation pour proposer au public les différents outils créés pour accompagner les jeunes dans leur orientation : • Le portail www.choisirmonmetier.fr et ses différents services : choisirmonstage, choisirmonapprentissage, rencontre Un Pro ; • Les films de réalité virtuelle présentant différents métiers ; • La collection des Pockets Choisir mon métier présentant près de 30 secteurs d’activité ; • Le guide du post-bac à destination des lycéens. Des référents orientation accompagneront les visiteurs dans leurs découvertes en s’appuyant sur de la documentation et des outils numériques tels que des casques de réalité virtuelle, des tablettes, ordinateurs portables et écrans tactiles et l’utilisation d’une application permettant l’envoi de documentation par mail aux visiteurs.

CONFÉRENCES

Écoles d’ingénieurs : les différentes voies d’accès animée par l’ENSIM – de 11h45 à 12h30

L’accès aux études de santé : PASS ou L.AS ? animée par Université d’Angers – Le Mans Université – de 13h00 à 13h45

Parcoursup mode d’emploi animée par le CIO de la Sarthe et l’Académie de Nantes – de 14h15 à 15h00

Apprentissage & Etudes Sup’, ça vous parle ? animée par la CCI Le Mans Sarthe – de 15h30 à 16h15

CENTRE DES EXPOSITIONS – HALL D 1 Avenue du Parc des Expositions 72100 Le Mans Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T10:00:00+01:00 – 2023-11-25T17:00:00+01:00

