Au pays des Sables 31 juillet – 18 août Centre des Eclaireuses Eclaireurs De France – Le « Fief Guesdon » Ce séjours se déroule sur 19 jours du 31 juillet au 18 aout – coût journalier 138€

Ce séjour est destiné à des jeunes en rès bonne autonomie

Station balnéaire située à 10km des Sables-d’Olonne, Olonne sur Mer offre un large cocktail d’activités en lien à l’éducation à l’environnement, à la découverte des marais, de la forêt et du milieu marin.

• Activités nature, balades en forêt et dans les marais

• Découverte des stations balnéaires de Saint-Gilles-Croix-de-Vie et des Sables-d’Olonne

• Baignade et détente à la plage

• Participation aux manifestations estivales

• Visite du parc animalier « Les Animaux de la ferme » ou du zoo des Sables

• Journée au parc de loisirs des Dunes

• Visite de l’aquarium Le 7ème continent

• Activités manuelles et jeux collectifs

Veillées contes, chants ou jeux, parfois autour d’un feu

Centre des Eclaireuses Eclaireurs De France – Le « Fief Guesdon » Olonne sur mer Les Sables-d'Olonne 85340 Olonne-sur-Mer Vendée Pays de la Loire

2023-07-31T10:00:00+02:00 – 2023-07-31T23:59:00+02:00

2023-08-18T00:00:00+02:00 – 2023-08-18T16:00:00+02:00

vacances adaptées handicap

EEDF SV CAEN