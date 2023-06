Les aventuriers Centre des Eclaireuses Eclaireurs de France « La Planche » Viscomtat, 31 juillet 2023, Viscomtat.

Ce séjour est destiné à des jeunes relevant de troubles du comportement

Situé dans le parc naturel régional Livradois-Forez, à 15km de Thiers, 50 km de Clermont Ferrand, le domaine de La Planche est le point de départ idéal pour pratiquer des activités de plein air, faire des balades et découvrir patrimoine et traditions.

• Animations nature : fabriquer du pain, cultiver le potager, approvisionnement chez un maraicher bio, astronomie

• Visite du musée de la coutellerie

• Baignade dans un des nombreux plans d’eau de la région

• Parcours d’accrobranche de Lezoux

• Balade à bord du train découverte qui fait voyager de viaducs en tunnels et admirer la diversité des paysages du Livradois

• Activités sportives, grands jeux, veillées…

• Des activités partagées avec d’autres groupes présents sur le camping de la structure

Centre des Eclaireuses Eclaireurs de France « La Planche » VISCOMTAT Viscomtat 63250 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes

troubles du comportement handicap

EEDF SV CAEN