Stage de Rigodon Centre des Cultures du Monde Voiron, Voiron (38)

Stage de Rigodon Centre des Cultures du Monde Voiron, Voiron (38), 4 février 2023, . Stage de Rigodon Samedi 4 février, 14h00 Centre des Cultures du Monde Voiron, Voiron (38)

15€ adhérent, 30€ non adhérent

avec A.T.P salmorenc Centre des Cultures du Monde Voiron, Voiron (38) 45, Avenue de Paviot Centre des Cultures du Monde Voiron, 38500 Voiron, France [{« link »: « mailto:culturesmondevoiron@orange.fr »}, {« link »: « https://agendatrad.org/e/40634 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Venez découvrir ou se perfectionner à cette danse emblématique de notre région : Le Rigodon. Rigodon à deux, à 6, 8 ou 12 il est une danse vive et gaie. Cette danse traditionnelle revit de beaux jours jusque dans nos bals. Nous vous proposons d’aller plus loin en organisant à la fin de chaque session un BATTLE de RIGODON. Date : 04 Février 2023 et 01 Avril 2023 Heure : De 14H00 à 17H00 Réservations 04.76.06.42.71 ou par mail culturesmondevoiron@orange.fr source : événement Stage de Rigodon publié sur AgendaTrad

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-04T14:00:00+01:00

2023-02-04T18:00:00+01:00

Détails Autres Lieu Centre des Cultures du Monde Voiron, Voiron (38) Adresse 45, Avenue de Paviot Centre des Cultures du Monde Voiron, 38500 Voiron, France Age maximum 110 lieuville Centre des Cultures du Monde Voiron, Voiron (38)

Centre des Cultures du Monde Voiron, Voiron (38) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//