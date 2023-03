Salon Seniors Occitanie Centre des Congrès Pierre Baudis Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Salon Seniors Occitanie Centre des Congrès Pierre Baudis, 18 avril 2023, Toulouse. Salon Seniors Occitanie Mardi 18 avril, 09h00 Centre des Congrès Pierre Baudis Entrée libre Au coeur de la ville rose, le salon Seniors Occitanie vous propose une journée dédiée aux plus de 50 ans avec de nombreux temps forts : expos, animations, ateliers, accompagnement de projets… Centre des Congrès Pierre Baudis Compans Cafarelli, 31000, Toulouse Toulouse 31000 Amidonniers / Compans-Caffarelli Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « http://seniors-occitanie.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-18T09:00:00+02:00 – 2023-04-18T18:00:00+02:00

