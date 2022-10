LEC Festival Centre des congrés la Salamandre, 18 novembre 2022, Cognac.

LEC Festival 18 – 20 novembre Centre des congrés la Salamandre

entrée libre et gratuite

Le LEC Festival met à l’honneur la littérature européenne. En 2022, cap sur le Portugal. Des auteurs du pays et de la rentrée littéraire sont invités. La kids zone est réservée aux 4-17ans. handicap moteur mi

Centre des congrés la Salamandre 16 rue du 14 juillet 16100 Cognac Vieux Cognac Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine

Durant les 4 jours de festivités littéraires à Cognac, de nombreuses activités vous sont proposées.

Vous pourrez aller à la rencontre de nos invité·e·s et les retrouver lors de temps forts inédits.

Plongez au cœur des débats qui agitent l’Europe lors des conférences et tables rondes, embarquez vers des pays inconnus pendant les lectures, flânez dans des expositions, trouvez votre bonheur dans la librairie européenne auprès de nos quatre libraires Texte Libre, Maison de la presse, Cosmopolite et La librairie du CIBDI.

Les séances de cinéma avec Eurociné-Cognac et des spectacles jusque dans la soirée.

Pour les plus jeunes, la Kids Zone vous attend à la Fondation d’entreprise Martell avec ses ateliers, activités et spectacles !



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-18T09:30:00+01:00

2022-11-20T19:00:00+01:00

