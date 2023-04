SALON HABITAT ET BOIS CENTRE DES CONGRES Épinal Catégories d’Évènement: Épinal

2023-09-21 10:00:00 – 2023-09-24 18:00:00

Vosges . Habitat et Bois® c’est 5 jours pour voir les innovations, puiser les informations et profiter des conseils de plus de 250 exposants réunis autour du thème de la construction, la rénovation et l’équipement de l’habitat. C’est le rendez-vous incontournable de l’ensemble de la filière bois régionale, qui fait découvrir aux visiteurs l’ensemble des savoir-faire de leur domaine

Habitat et Bois® est Le point de rencontre entre tous les porteurs de projets et les entreprises spécialistes de leur métier. +33 3 29 34 43 02 http://www.salon-habitatetbois.fr/ Photo d’archives – Vosges Matin

